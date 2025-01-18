İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United sahasında Bournemouth'u konuk edecek. Ligde oynadığı son 6 maçı da kazanan ev sahibi takım, Eddie Howe yönetiminde yükselen performansını sürdürmek istiyor. Taraftarı önünde kazanan taraf olmayı hedefleyen Newcastle United, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla 4. sıraya kadar yükseldi. 34 puanla ligin 8. sırasında yer alan Bournemouth'a karşı 3 puanın sahibi olmayı amaçlayan Newcastle United'ta son haftaların formda ismi Alexander Isak'ın ilk 11'de olması bekleniyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Premier Ligi'in heyecan dolu maçı hakkında öne çıkan detaylar...

Newcastle United - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Newcastle United sahasında Bournemouth'u konuk edecek Ligde oynadığı son 6 maçı da kazanan ev sahibi takım, ilk 4 hattına girmeyi başardı. Kritik karşılaşma öncesi performansını arttırmayı başaran Eddie Howe'nin öğrencileri, St James' Park'ta oynanacak maçta kazanan taraf olmak istiyor. 38 puanla 4. sırada yer alan ev sahibi takım, ligin 8. sırasında yer alan Bournemouth'a karşısında Alexander Isak ve Gordon gibi isimleriyle etkili olmayı amaçlıyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Premier Ligi'in heyecan dolu maçı hakkında öne çıkan detaylar...

NEWCASTLE UNITED - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle United - Bournemouth maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 15.30'da oynanacak.

NEWCASTLE UNITED - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

St James' Park'ta oynanacak Newcastle United - Bournemouth maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

ALEXANDER ISAK GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Newcastle United'ın en büyük hücum silahlarından biri olan Alexander Isak, son haftalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Oynadığı son 8 maçı da boş geçmeyen İsveçli golcü Premier Lig'de 19 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi. Bournemouth maçında ilk 11'de olması beklenen 25 yaşındaki futbolcunun gol veya goller atıp atamayacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

ENES ÜNAL'IN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Zorlu Newcastle United maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Bournemouth'ta Enes Ünal ameliyat oldu. Ön çapraz bağ operasyonu geçiren A Milli futbolcu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu açıklama paylaştı.

27 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapan TFF, "A Milli Takım futbolcumuz Enes Ünal, geçtiğimiz hafta sağ diz ön çapraz bağında yaşadığı sakatlık nedeniyle İngiltere'de bir operasyon geçirdi. Başarılı bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından milli futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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