İngiltere Championship'in 27. haftasında Millwall sahasında Hull City'yi konuk edecek. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Hull City, geçtiğimiz hafta Leeds United karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikle kritik 1 puanın sahibi oldu. Güçlü rakibi karşısında çıkış arayan Kaplanlar, Teknik Direktör Ruben Selles ile küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Üst sıralara çıkma hayali kuran Millwall ise evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. İki takım da 3 puanla ayrılmak isterken, futbolseverler Hull City puan durumunu merak ediyor. maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Millwall - Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Millwall - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İngiltere Championship'in 27. haftasında Millwall sahasında Hull City'yi ağırlayacak. Küme düşme hattından bir an önce kurtulmak isteyen deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kritik mücadele öncesi Ruben Selles yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Hull City son 5 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 14. sırada yer alan Millwall ise evinde oynayacağı maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Üst sıralara çıkmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Kaplanlar, karşılaşma öncesi Nordin Amrabat'ı transfer ettiğini duyurdu. Peki, Millwall - Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

MILLWALL - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Championship'in 27. haftasında oynanacak Millwall - Hull City maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak.

MILLWALL - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

The New Den Stadyumu'nda oynanacak Millwall - Hull City maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.

HULL CITY KAÇINCI SIRADA?

Hull City 23 puanla 22. sırada yer alıyor. Championship'te oynadığı 26 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Kaplanlar, Millwall karşısında kazanan taraf olmak istiyor.

HULL CITY NORDIN AMRABAT'I AÇIKLADI

Hull City, bir dönem Kayserispor ve Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat'ı transfer ettiğini açıkladı. Bu sezon AEK Atina'da 9 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Championship'te forma giyecek.