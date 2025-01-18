İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City sahasında Fulham'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 6 maçı da kazanamayan ev sahibi takım, Ruud van Nistelrooy yönetiminde küme düşme hattından çıkmayı hedefliyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Leicester City, 30 puanla ligin 10. sırasında yer alan Marco Silva'nın takımına karşı 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Leicester City sahasında Fulham'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 6 maçı da kaybeden ev sahibi takım, FA Cup 3. turunda Queens Park Rangers'ı 6-2 mağlup ederek elemeyi başardı. Kritik karşılaşma öncesi moral bulan Ruud van Nistelrooy'un öğrencileri, King Power'da oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. 14 puanla 19. sırada yer alan ev sahibi takım, ligin 10. sırasında yer alan rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leicester City - Fulham maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak.

LEICESTER CITY - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

King Power Stadyumu'nda oynanacak Leicester City - Fulham maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

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