İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford sahasında Liverpool'u konuk edecek. Ligde oynadığı 20 maçta sadece 1 defa kaybeden deplasman takımı, Arne Slot yönetiminde yükselen performansını sürdürmek istiyor. Şampiyonluk mücadelesinde kazanan taraf olmayı hedefleyen Liverpool, üst üste aldığı beraberliklerin ardından galibiyet için sahaya çıkacak. 28 puanla ligin 11. sırasında yer alan Brentford ise evinde oynayacağı maçta puan ya da puanlar alarak sürprize imza atmak istiyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Premier Ligi'in heyecan dolu maçı hakkında öne çıkan detaylar...

Brentford - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta maçında Brentford sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Ligde oynadığı 20 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan deplasman takımı, lider konumunda yer alıyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Arne Slot'un öğrencileri, Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. Son 2 haftada alınan beraberliklerin ardından çıkış arayan Liverpool'da Mohamed Salah ve takım arkadaşlarının nasıl reaksiyon vereceği merak ediliyor. 28 puanla 11. sırada yer alan ev sahibi takım ise güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

BRENTFORD - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brentford - Liverpool maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak.

BRENTFORD - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak Brentford - Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

LIVERPOOL'DAN ÜST ÜSTE PUAN KAYIPLARI

Premier Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada berabere kalan Liverpool, beklenmedik puan kayıplarıyla şok etkisi oluşturdu. Geçtiğimiz hafta Nottingham Forest deplasmanına konuk olan ve 1-1 berabere kalan Arne Slot'un öğrencileri, Manchester United maçında da iki defa öne geçmesine rağmen berabere kaldı. Brentford deplasmanında moral arayan Liverpool, etkili bir oyun ortaya koyarak mücadeleyi kazanmak istiyor.

MOHAMED SALAH'TAN 12 MAÇ SONRA BİR İLK

Premier Lig'de Nottingham Forest deplasmanında 1-1 berabere kalan Liverpool'da Mohamed Salah tam 12 maç sonra gol katkısı veremedi. Ligde oynadığı 20 maçta 18 gol atan Mısırlı yıldız, 13 kez de gol pası verdi. Brentford karşısında gol ya da asist yapmak isteyen 32 yaşındaki futbolcunun nasıl mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

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