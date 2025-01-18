İspanya La Liga'nın 20. haftasında Leganes sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. 19 hafta sonunda lider konumunda yer alan Diego Simeone'nin öğrencileri, zorlu deplasman maçında hata yapmak istemiyor. Alexander Sørloth, Correa, Julian Alvarez gibi hücum oyuncularıyla etkili olmaya çalışan Atletico Madid, ligde oynadığı son 9 maçı da kazandı. Kalesinde 12 gol görerek, ligin en az gol yiyen takımı olan Siemone'nin öğrencileri, gösterdikleri mücadeleyle dikkatleri üzerine çekiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Leganes - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Leganes - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Leganes sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.19 hafta sonunda lider konumunda yer alan Diego Simeone'nin öğrencileri, zorlu deplasman maçında hata yapmak istemiyor. Alexander Sørloth, Correa, Julian Alvarez gibi hücum oyuncularıyla etkili olmaya çalışan Atletico Madid, ligde oynadığı son 9 maçı da kazandı. Kalesinde 12 gol görerek, ligin en az gol yiyen takımı olan Siemone'nin öğrencileri, gösterdikleri mücadeleyle dikkatleri üzerine çekiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leganes - Atletico Madrid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEGANES - ATLETİCO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leganes - Atletico Madrid maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak.

LEGANES - ATLETİCO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leganes - Atletico Madrid maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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