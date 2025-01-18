Arsenal - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Mikel Arteta'nın öğrencileri, liderlik yarışında 3 puan için sahaya çıkacak. Kai Havertz, Leandro Trossard ve Rahmeem Sterling gibi hücum silahlarına sahip ev sahibi takımda, duran top organizasyonları ise dikkat çekiyor. Liverpool'un 4 puan gerisinde 2. sırada yer alan Arsenal, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Londra temsilcis, Unai Emery'nin takımına karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Unai Emery yönetiminde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Aston Villa, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 35 puanla 8. sırada bulunan deplasman takımı, tekrar Avrupa kupalarında yer almak için üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2025- 17:31