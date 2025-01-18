Arsenal - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'in 22. hafta maçında Arsenal sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Mikel Arteta'nın öğrencileri, liderlik yarışında 3 puan için sahaya çıkacak. Kai Havertz, Leandro Trossard ve Rahmeem Sterling gibi hücum silahlarına sahip ev sahibi takımda, duran top organizasyonları ise dikkat çekiyor. Liverpool'un 4 puan gerisinde 2. sırada yer alan Arsenal, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Londra temsilcis, Unai Emery'nin takımına karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Unai Emery yönetiminde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Aston Villa, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 35 puanla 8. sırada bulunan deplasman takımı, tekrar Avrupa kupalarında yer almak için üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
ARSENAL - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Arsenal - Aston Villa maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.
ARSENAL - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal - Aston Villa maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak
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