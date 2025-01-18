Barcelona, İspanya La Liga'nın 20. haftasında deplasmanda Getafe ile 1-1 berabere kaldı.
Barcelona'nın golünü 9. dakikada Jules Kounde kaydederken Getafe'nin golü ise 34. dakikada Mauro Arambarri'den geldi.
Barcelona, La Liga'da lider Atletico Madrid'in kaybettiği haftada Getafe deplasmanında 2 puan bırakarak aradaki puan farkını azaltma şansını kaçırdı.
Bu karşılaşmayla birlikte Barcelona 39 puana yükselerek 3. sırada kaldı. Getafe ise 20 puana yükselerek 16. sırada yer aldı.
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Barcelona sahasında Valencia'yı ağırlayacak, Getafe ise Real Sociedad deplasmanına konuk olacak.