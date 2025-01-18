İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Arsenal, sahasında Aston Villa ile 2-2 berabere kaldı. İşte ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Arsenal ile Aston Villa 2-2 berabere kaldı.

Arsenal'in gollerini 35. dakikada Gabriel Martinelli ve 55. dakikada Kai Havertz kaydetti. Aston Villa'nın sayıları ise 60. dakikada Youri Tielemans ve 68. dakikada Ollie Watkins'ten geldi.

Aston Villa'da adı Fenerbahçe ile anılan Diego Carlos sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla puanını 44'e yükselten Arsenal, maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 6 puan gerisinde kaldı. Aston Villa ise 36 puanda kaldı.