İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, sahasında Southampton'ı 3-1 mağlup etti.
DIALLO'DAN HAT-TRICK
Manchester United'a galibiyeti getiren goller; 82, 90 ve 90+4. dakikalarda Amad Diallo'dan geldi. Southampton'ın golünü ise 43. dakikada Manuel Ugarte (KK) kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte Manchester United, Premier Lig'de 26 puana yükseldi. Southampton ise 6 puanla son sırada kaldı.
Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United sahasında Brigton'u ağırlayacak, Southampton ise Nottingham Forest deplasmanına konuk olacak.