Arda Güler'in golüne ofsayt engeli!

Santiago Bernabeu'da oynanan ve saat 23.30'da başlayan İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) son 16 turu mücadelesinin 77. dakikasında gelişen Real Madrid atağında milli yıldız Arda Güler topu ağlara yolladı ve skoru 3-0'a getirdi.

Ancak VAR kontrolü sonrası pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi ve gol geçersiz sayıldı.