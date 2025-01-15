Wilfried Zaha MSL yolcusu! Lionel Messi'ye rakip olacak
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı tecrübeli hücum oyuncusu Wilfried Zaha, kariyerinde yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. İngiliz basınından Daily Mail'in verdiği bilgiye göre, 32 yaşındaki futbolcu Ocak ayında Major League Soccer (MLS) kulüplerinden Charlotte'a transfer olmayı hedefliyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Yayın Tarihi: 15.01.2025- 20:29
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025- 20:30