Ancak bu kuralın önemli bir istisnası bulunuyor: Yaz/sonbahar ve kış/ilkbahar başlangıçlı sezonlar arasında transfer yapan oyuncular, bir sezonda üçüncü kulüpte resmi maçlara çıkabiliyor.

Bu durum MLS sezonunun Şubat ayında başlaması nedeniyle Zaha için bir fırsat yaratıyor.