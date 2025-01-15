Suudi Arabistan Ligi'nin 15. haftasında Al Shabab Riyadh ile Al Riyadh karşı karşıya geldi.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab Riyadh rakibini 2-1 mağlup etti.
Al Shabab Riyadh'a 3 puanı getiren golleri Daniel Podence ve Abderazak Hamdallah kaydetti.
Al Riyadh'ın tek sayısı Yahya Al Shehri'den geldi.
Al Shabab puanını 26 yaptı. Al Riyadh ise 22 puanda kaldı.
Abderazak Hamdallah'ın 90+7. dakikada attığı golden sonra Fatih Terim'in verdiği tepki gündem oldu.
اعادة هدف الشباب الثاني كامل 🎥- لمشاهدة مباريات اشترك وتابع هنا:@NiNjA_4K1 - تابع حسابي الأساسي: Via : @AZiiHD pic.twitter.com/iYR8onRDMU— تغطيات دوري سعودي (@DwryS41743) January 15, 2025