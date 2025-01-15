Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Damac sahasında Al Ettifaq'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Damac - Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Damac - Al Ettifaq maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Damac ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Damac - Al Ettifaq ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DAMAC - AL ETTIFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Damac - Al Ettifaq maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.