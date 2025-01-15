Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Shabab sahasında Al Riyadh'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Shabab - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Shabab - Al Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Shabab ile Al Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Shabab - Al Riyadh ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL SHABAB - AL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Shabab - Al Riyadh maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 18.05'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.