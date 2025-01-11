İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Real Valladoid sahasında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Valladoid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Valladoid - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Valladoid ile Real Betis 20. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladoid - Real Betis ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLADOID - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladoid - Real Betis maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 18.15'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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