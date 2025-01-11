Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al-Qadsiah sahasında Al Taawon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al-Qadsiah - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al-Qadsiah - Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al-Qadsiah ile Al Taawon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al-Qadsiah - Al Taawon ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL-QADSIAH - AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al-Qadsiah - Al Taawon maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 17.40'ta oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.