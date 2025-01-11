Bristol City - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | FA CUP 3. TUR

FA Cup 3. tur maçında Bristol City sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek. Premier Lig ve Championship takımlarının mücadele edeceği turda, iki ekip de kazanan taraf olmak istiyor. Sürprizlerle dolu mücadele öncesi yaşanan son gelişmeler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bristol City - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte FA Cup 3. tur maçı hakkında merak edilen detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2025- 12:31