Bristol City - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FA Cup 3. tur maçında Bristol City ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Premier Lig ve Championship takımlarının mücadele edeceği turda, iki ekip de kazanmak için mücadele edecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini bekleme geçti. Peki, Bristol City - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
BRISTOL CITY - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FA Cup 3. turunda oynanacak Bristol City - Wolverhampton maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'de başlayacak.
BRISTOL CITY - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ashton Gate Stadyumu'nda oynanacak Bristol City - Wolverhampton maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.