Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı hakem ile ilgili açıklamada bulundu. Süper Lig'e yabancı hakem gelecek mi? İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alındığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, kapsamlı analiz ve değerlendirmelerin ardından hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerin ligin ikinci yarısından itibaren hayata geçirileceği belirtildi.

TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda geçici bir süreyle ligin ikinci yarısında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir. Bununla beraber, genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır."

ŞİRKETLEŞME SÜRECİNE UYGUN KURUMSAL YAPI TESİS EDİLECEK

Yapılan duyuruda alınan diğer kararlara da yer verildi.

Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeniden yapılandırıldığı ve şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapı tesis edileceği dile getirilirken, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig operasyonlarının, kulüplerin de paydaşı olacağı danışma kurulunun çalışma prensiplerine uygun olarak MHK Başkanı tarafından yürütüleceği açıklandı.

Yönetim süreçlerinin şeffaflaştırılması ve profesyonelleştirilmesi kapsamında hakem atamalarında net ve şeffaf kriterlere bağlı otomatik sistem uygulamasına geçileceğinin belirtildiği açıklamada, performans değerlendirmelerinin de kulüplerle paylaşılacağı ve profesyonel iletişim yönetiminin devreye alınacağı bildirildi.