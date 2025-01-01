Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City sahasında Middlesbrough'u konuk edecek. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Hull City, geçtiğimiz hafta Blackburn Rovers'ı deplasmanda 1-0 yendi. Güçlü rakibi karşısında da aynı başarıyı göstermek isteyen Kaplanlar, Teknik Direktör Ruben Selles ile küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Premier Lig'e çıkma hayali kuran Middlesbrough ise deplasman maçında hata yapmak istemiyor. İki takım da 3 puanla ayrılmak isterken, futbolseverler Hull City puan durumunu merak ediyor. maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hull City - Middlesbrough maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından çıkmak isteyen ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Ruben Selles yönetiminde son hazırlıklarını tamamlayan Kaplanlar, son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 6. sırada yer alan Middlesbrough ise deplasmanda oynayacağı maçta kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Peki, Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HULL CITY - MIDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Championship'in 25 haftasında oynanacak Hull City - Middlesbrough maçı 1 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak.

HULL CITY - MIDDLESBROUGH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

MKM Stadyumu'nda oynanacak Hull City - Middlesbrough maçı EXXEN ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HULL CITY KAÇINCI SIRADA?

Blackburn Rovers deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyet ile kümede kalma yolunda kritik 3 puanın sahibi olan Hull City, 22 puanla 21. sırada yer alıyor. Championship'te oynadığı 24 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Kaplanlar, Middlesbrough karşısında kazanan taraf olmak istiyor.