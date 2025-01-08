Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. D Grubu'nda 2. Lig ekibi Kırklarelispor, Süper Lig ekibi Bodrum FK'yı ağırlayacak. Kupa için verilecek mücadelede iki takım da galibiyeti hedefliyor. ASpor ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Kırklarelispor - Bodrum FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Kırklarelispor - Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu maçlarında 2. Lig ekibi Kırklarelispor, Süper Lig ekibi Bodrumspor'u konuk edecek. Yiğit Arslan'ın düdük çalacağı karşılaşmada iki ekip de galibiyet alarak gruplara iyi başlamayı hedefliyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kırklarelispor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIRKLARELİSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kırklarelispor - Bodrum FK maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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