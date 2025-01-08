Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. C Grubu'nda Süper Lig ekibi Eyüpspor, 1. Lig ekibi Boluspor 'u ağırlayacak. Kupa için verilecek mücadelede iki takım da galibiyeti hedefliyor. ASpor ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Eyüpspor - Boluspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Eyüpspor - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçlarında Süper Lig ekibi Eyüpspor, 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk edecek. Erdem Mertoğlu'nun düdük çalacağı karşılaşmada iki ekip de galibiyet alarak gruplara iyi başlamayı hedefliyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Eyüpspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Boluspor maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Trendyol Süper Lig'de 4. sırada bulunan ikas Eyüpspor, bir önceki turda Etimesgut Belediyespor'u 4-1'lik skorla geçerek gruplara kalmayı başardı. İki takım daha önce Trendyol 1. Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda ikas Eyüpspor 1 kez kazanırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Boluspor, 3 maçta rakibini mağlup etti.