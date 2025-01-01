İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Brentford sahasında Arsenal'i konuk edecek. Yeni yılın ilk maçında sahaya çıkacak futbolcular hazırlıklarını tamamladı. Son 2 lig maçını kazanan Arsenal, Brentford karşısında hata yapmak istemiyor. Lider Liverpool ile puan farkını kapatmayı amaçlayan deplasman takımı, zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Mikel Arteta yönetiminde son yılların başarılı takımlarından biri olan Arsenal, 36 puanla 3. sırada yer alıyor. Şampiyonluğa oynayan rakibi karşısında kazanan taraf olma isteyen Brentford ise taraftarı önünde moral arıyor. Son 5 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ev sahibi takım, 12. sırada bulunuyor. Peki, Brentford - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Brentford ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Yeni yılın ilk gününde oynanacak mücadelede Teknik Direktör Mikel Arteta'nın öğrencileri kazanan taraf olmak istiyor. Zorlu rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Arsenal, Liverpool ile olan 9 puan farkı kapatmayı amaçlıyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen deplasman takımının nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı ise merak ediliyor. Ligde oynadığı 18 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Arsenal, kazanması durumunda 2. sıraya yükselecek. Son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alan Brentford ise evinde oynayacağı maçı kazanarak moral arıyor. Peki, Brentford - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında oynanacak Brentford - Arsenal maçı 1 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak.

BRENTFORD - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yeni yılın ilk gününde oynanacak Brentford - Arsenal maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BUKAYO SAKA BRENTFORD MAÇINDA YOK

Premier Lig'de oynanan 18 karşılaşmada 36 puan toplayan Arsenal'da Bukayo Saka'nın sakatlığı Teknik Direktör Mikel Arteta ve ekibini düşündürüyor. Ligde oynadığı 16 maçta 5 gol ve 10 asist katkısında bulunan İngiliz futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

23 yaşındaki yıldız futbolcudan faydalanamayacak olan Arsenal'in nasıl bir çözüm bulacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

KAI HAVERTZ SON 2 HAFTAYI BOŞ GEÇMEDİ

Bukayo Saka'nın sakatlanmasının ardından sorumluluk almaya devam eden Kai Havartz gollerini atmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Ipswich Town maçında takımının tek golünü kaydeden Alman yıldız, 3 puanı kazandıran isim olmuştu. Crystal Palace maçını da boş geçmeyen 25 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de oynadığı 17 maçta 7 gol ve 2 asist yaptı.