Hayranlar köyünde yaşayan Mehmet Ali Güler, Arda'nın futbola ilgisinin 3-4 yaşlarında başladığını, torununun "top hastası" bir çocuk olduğunu söyledi.

Arda'nın köye geldiğinde sürekli top oynadığını anlatan Güler, "Köye iki topla gelirdi. Onlar patlayıncaya kadar yemek falan yemezdi. Onlar patlayınca eve gelirdi, topun patladığını anlardık. Arda çocukluğundan beri topla yatıp, topla kalkıyor. Çocukluğunda her geldiğinde benim 1-2 lambamı kırardı. Ankara'da da öyleydi. Biz de bir şey demezdik. Severdik çünkü. Arda'nın hayatı top. Başka bir şey yok hayatında." diye konuştu.

Dede Güler, futbola Etimesgut'ta başlayan Arda'nın birkaç kulüp değiştirdikten sonra gittiği Gençlerbirliği'nde 16 Yaş Altı Milli Takımı'na seçilince büyük kulüplerin dikkatini çektiğini aktardı.

"REAL MADRID ARDA'YI BIRAKMIYOR"

Yeteneği ve sıkı çalışmasıyla Fenerbahçe'de yıldızı parlayan Arda'nın, Real Madrid'de iyi durumda olduğunu, teknik direktör ve kulüp başkanı tarafından da çok sevildiğini dile getiren Güler, "Basında 'Arda Inter'e gidecek, Milan'a gidecek.' haberleri çıkıyor. Kulüp başkanı da açıkladı bunu. Real Madrid bu çocuğu bırakmıyor, bırakmaz da zaten. Arda'nın 6 senesi dolana kadar orada ama ondan sonra ne olur tabii bilemeyiz. İnşallah önü açık olur. Benim tek istediğim, Allah sakatlık vermesin. Allah nazarlardan korusun." şeklinde konuştu.

Dede Güler, torununun, ailelerinin, Mengen'in ve Türkiye'nin gurunu olduğunu vurgulayarak, "Bugün Türkiye'yi sallıyor. Arda gol attığı zaman, vallahi telefonum sabahlara kadar susmuyor. Her taraftan telefon geliyor. Bu kadar sevilen bir çocuk." dedi.

Arda ile en son geçen hafta Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda görüştüğünü anlatan Güler, "Arda'nın geldiğini duyunca ziyarete gittim. Uzun bir görüşmemiz olmadı, 40 dakika falan görmüşümdür. Kucakladım, öptüm. Beraber kahvaltı yaptık. Bundan sonra ne zaman nasip olur bilemem." ifadelerini kullandı.

Güler, fırsat buldukça İspanya'daki lig maçlarına da gittiğinden bahsederek, milli maçları hiç kaçırmadığını, dört gözle milli maçların yapılacağı dönemi beklediğini dile getirdi.

Arda'nın bazı müsabakalardan önce kendisini telefonla aradığını kaydeden Güler, "Maçlardan önce onu aradığım zaman ulaşamıyorum, ancak mesajla ulaşıyorum. O beni aradığında konuşuruz. 'İlk 11'de misin?' diye soruyorum. Bazen 'Belli değil.' diyor, bazen 11'de olduğunu söylüyor, bazen de 'Sonradan girerim.' diyor. Lig maçları saat 23.00'te başlıyor. Saat 1-2'lere kadar televizyondan izliyoruz. Hep televizyon başındayız hanımla. O duygu anlatılmaz. Hele bir de gol attığı zaman sevincimden ağlıyorum." şeklinde konuştu.

"O HALA 'BEN BİR NUMARA OLACAĞIM' DİYOR"

Güler, torununun hayalleriyle ilgili aralarında geçen konuşmalardan bahsederek, "Arda'nın tek hayali... Bence oraya geldi zaten de. 'Ben yıldız olacağım, bir numara olacağım.' diyor. Ben, 'Oğlum zaten sen bir numarasın. Seni Türkiye de tanıyor, dünya da tanıyor, herkes tanıyor. Tanımayan kimse yok.' diyorum. O hala 'Ben bir numara olacağım.' diyor. Herhalde Ronaldo'yu, Messi'yi falan geçmek istiyor. Bence geçecek de. Bu yaşta bir çocuk buralara geliyorsa, herhalde daha ün yapacak gibi geliyor bana." değerlendirmesinde bulundu.

Dede Güler ayrıca, torunu Arda'yı çok sevdiğini vurgulayarak, "Ne kadar sevdiğimi o da biliyor. Allah onu korusun, onun yardımcısı olsun. Gerçekten ailece gururumuz. Arda'nın kimseden beklentisi yok. Tek beklentisi dua. 'Dua edin babaanne, dede.' diyor telefon görüşmelerinde." diyerek sözlerini tamamladı.