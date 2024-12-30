Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Emir Ortaya, kiralık olarak formasını giydiği Westerlo ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Belçika ekibi KVC Westerlo kulübü, resmi internet sitesinden Emir Ortakaya'ya veda ettiğini duyurdu.

Yaz transfer döneminde Westerlo'ya katılan Emir, bu sezon 3'ü lig olmak üzere 5 maçta forma giydi ve bunların 3'üne ilk 11'de başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kariyer planlaması için yolların ayrıldığı aktarılırken, gösterdiği katkılardan dolayı teşekkür edilerek, kariyerinin sonraki bölümünde şans diledikleri belirtildi.

Emir Ortakaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla Westerlo Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarımı ayırmış bulunuyorum. Kulübe, teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ederim ve onlara gelecek için en iyi dileklerimi sunarım."