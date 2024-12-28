Lazio, zirve yarışını doğrudan ilgilendiren haftada Atalanta'yı ağırlayacak. 40 puanla ligin zirvesinde yer alan Gasperini'nin öğrencileri, 34 puanla 4. sırada yer alan Marco Baroni'nin takımına karşı nasıl bir mücadele göstereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Puanını 43'e çıkartmak isteyen Atalanta, karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Ligin son haftalarda attığı gol ve asistlerle dikkatleri üzerine çeken Nicolo Zaniolo'nun da Lazio karşısında şans bulup bulmayacağı merak ediliyor. Bu sezon etkili bir performans gösteren Lazio ise taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 16 puanla lider konumunda yer alan ev sahibi takım, ligde de başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Lazio - Atalanta maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Lazio - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio ile Atalanta karşı karşıya geliyor. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Gasperini ile geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni alan Atalanta, bu sezonda ligde lider konumunda yer alıyor. 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle başarılı bir sezon geçiren Atalanta, Lazio karşısında da aynı performansı göstermeyi amaçlıyor. Mücadelede Galatasaray'dan transfer olan Nicolo Zaniolo'nun da şans bulup bulmayacağı merak ediliyor. Avrupa'da lider konumunda olan ve Serie A'da 4. sırada yer alan Lazio ise güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Lazio - Atalanta maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Lazio - Atalanta maçı 28 Aralık Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

LAZIO - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Lazio - Atalanta maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NICOLO ZANIOLO LAZIO KARŞISINDA OYNAYACAK MI?

Gasperini yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Atalanta'da Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyor. Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan Zaniolo, son haftalarda daha fazla şans bulmaya başladı. Roma ve Cagliari maçında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken İtalyan yıldızın Lazio maçında sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.

NICOLO ZANIOLO GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan ve son haftalarda başarılı bir performans gösteren Nicolo Zaniolo hakkında Okan Buruk'tan açıklama geldi. DHA mikrofonlarına konuşan Buruk, "Zaniolo çok yetenekli ve üst düzey. Sakatlık öncesi inanılmaz bir yetenekti. Girdiği maçlar önemli skor katkısı yapıyor. Bizim kadromuzda kalsaydı da bizim için önemli bir oyucu olurdu. O da bizim oyuncumuz, önümüzdeki sezon bizimle olma durumu var" dedi.