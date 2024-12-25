Son dakika spor haberi: İspanya La Liga ekiplerinde Celta Vigo iç transfer hamlesi yaptı. Vigo, son olarak 37 yaşındaki futbolcusu Iago Aspas ile sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Celta Vigo'da 37 yaşındaki oyuncu Iago Aspas'ın sözleşmesi yenilendi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapısında yetiştiği Celta Vigo'da uzun yıllardan bu yana forma giyen Aspas'ın mukavelesinin bir yıl uzatıldığı belirtildi.

Iago Aspas, bu sezon LaLiga'da çıktığı 16 maçta 6 gole imza attı.

Kariyerinde efsanesi kabul edildiği Celta Vigo'nun yanı sıra Liverpool ve Sevilla'da da oynayan deneyimli santrfor, İspanya Milli Takımı'nda da görev yaptı.