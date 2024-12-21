Hoffenheim - Mönchengladbach maçı hangi kanalda?
Stuttgart - St Pauli maçı hangi kanalda?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Meyvedeki şeker zararlı mıdır?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
"F.Bahçe'nin kibirli ve pahalı ayakları..." "F.Bahçe'nin kibirli ve pahalı ayakları..." 09:09
G.Saray'da Skriniar gelişmesi! G.Saray'da Skriniar gelişmesi! 00:11
Fırtına'ya Danimarka'dan joker! Fırtına'ya Danimarka'dan joker! 23:57
Mourinho'dan maç sonu flaş sözler! "Takımım çok kötüydü" Mourinho'dan maç sonu flaş sözler! "Takımım çok kötüydü" 23:54
Protokol tribününde arbede! Protokol tribününde arbede! 23:54
F.Bahçe'ye Eyüp engeli! F.Bahçe'ye Eyüp engeli! 23:53
Daha Eski
F.Bahçe'nin golünden önce faul var mı? İşte o pozisyon... F.Bahçe'nin golünden önce faul var mı? İşte o pozisyon... 23:53
Eyüpspor - F.Bahçe maçında gerginlik! Eyüpspor - F.Bahçe maçında gerginlik! 23:53
F.Bahçe'den Dybala bombası! G.Saray'a yılın transfer çalımı F.Bahçe'den Dybala bombası! G.Saray'a yılın transfer çalımı 23:53
G.Saray'a Arjantinli kanat! G.Saray'a Arjantinli kanat! 23:53
G.Saraylı yıldıza İtalya'dan kanca! G.Saraylı yıldıza İtalya'dan kanca! 23:53
Fırtına'nın yeni sol beki Portekiz'den! Fırtına'nın yeni sol beki Portekiz'den! 23:53