İtalya Serie A'nın 17. haftasında Monza ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Torino ekibi deplasmanda kazanmayı başardı.

İtalya Serie A'nın 17. haftasında oynanan Monza-Juventus karşılaşmasında, Juventus deplasmanda 2-1 kazandı.

Juventus, 14. dakikada Weston McKennie'nin Teun Koopmeiners'ın asistinde attığı golle 1-0 öne geçti. Monza, 22. dakikada Samuele Birindelli'nin Andrea Carboni'nin pasıyla bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının sonlarına doğru, 39. dakikada Juventus'tan Nicolás González, Manuel Locatelli'nin asistinde attığı golle takımını yeniden öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 Juventus'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda her iki takım da gol bulamayınca, maç 2-1 Juventus'un galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Juventus, ligdeki puanını 31'e yükseltirken, Monza ise 10 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesine devam ediyor.