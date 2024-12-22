Leicester City - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Leicester City ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LEİCESTER CİTY - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leicester City - Wolverhampton maçı 22 Aralık Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.
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