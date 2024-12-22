Fulham - Southampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fulham - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Fulham ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FULHAM - SOUTHAMPTONMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fulham - Southampton maçı 22 Aralık Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.