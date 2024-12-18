Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında İskenderunspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İskenderunspor - Hatayspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İskenderunspor - Hatayspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında İskenderunspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İskenderunspor - Hatayspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSKENDERUNSPOR - HATAYSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İskenderunspor - Hatayspor maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSKENDERUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

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