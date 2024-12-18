Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Kırklarelispor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kırklarelispor - Adana Demirspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kırklarelispor - Adana Demirspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Kırklarelispor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kırklarelispor - Adana Demirspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIRKLARELİSPOR - ADANA DEMİRSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kırklarelispor - Adana Demirspor maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KIRKLARELİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

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