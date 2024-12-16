İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kenan Yıldız'lı Juventus sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Juventus ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Mücadelede Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Cagliari maçı 17 Aralık Salı günü saat 23.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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