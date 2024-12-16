Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Alanyaspor sahasında Amed SK'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Alanyaspor - Amed SK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Amed SK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Alanyaspor ile Amed SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - AMED SK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Amed SK maçı 17 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - AMED SK ZTK MAÇI CANLI İZLE

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