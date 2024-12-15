Japonya 1. Futbol Ligi'nde (J1) yaklaşık 5,5 sezon Vissel Kobe forması giyen Andres Iniesta, Barcelona ile Real Madrid'in eski yıldızları arasında oynanan "El Clasico" maçıyla emekliliğini kutladı.
Iniesta "El Clasico Tokyo'da" mottosuyla Japon futbolseverlere son gösterisini sunarken, Tokyo'nun batısındaki Çofu bölgesinde bulunan Ajinomoto Stadyumu'nda oynanan maç adeta bir emekli yıldızlar geçidine sahne oldu.
Barcelona sahaya Jesus Angoy, Sergi, Rafael Marquez, defans oyuncusu Frederic Dehu, Fernando Navarro, Gaizka Mendieta, Xavi Hernandez, Iniesta, Ludovic Giuly, Javier Saviola ve Rivaldo ilk 11'yle çıktı.
Real Madrid'in başlangıç 11'inde ise Iker Casillas, Raul Bravo, Fernando Sanz, Fabio Cannavaro, Roberto Carlos, Luis Milla, Ivan Campo, Savio, Steve McManaman, Julio Batista ve Cristian Karembeu yer aldı.
Karşılaşmanın 31. dakikasında Barcelona Saviola'nın golüyle 1- 0 öne geçti. Oyuna ikinci yarıda giren Javier Balboa, 77. dakikada penaltıdan attığı golle Real Madrid'e beraberliği getirdi ve skoru 1-1 yaptı. 90+3'te ise Real Madrid adına talihsiz bir an yaşandı. Iniesta'nın ortasında Real Madrid savunmasının ters vuruşu ağlara gitti ve Barcelona maçtan 2-1 galip ayrıldı.