2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye'nin muhtemel rakipleri

EURO 2024'te başarılı bir performans gösteren ve Dünya Kupası'nda da yerini almak isteyen Türkiye'için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Uzun süredir Dünya Kupası'nda micadele edemeyen kırmızı-beyazlılar, Vincenzo Montella yönetiminde bu duruma son vermek istiyor. Peki, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası nerede oynanacak? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler? İşte 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kura çekimi hakkında detaylar...

2026 FIFA Dünya Dünya Kupası Elemeleri kura çekimine kısa bir süre kaldı. Toplam 54 ülkenin yer alacağı kurada, hangi takımların eşleşeceği merakla bekleniyor. Grup aşamasının belli olacağı kura çekimi, tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak kura çekiminde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay yer alacak. Muhtemel rakiplerden hangi takımların çıkacağı futbolseverler tarafından tahmin ediliyor. Peki, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası nerede oynanacak? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler?

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi 13 Aralık Cuma günü saat 14.00'te başlayacak. İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkeze yapılaca kura çekimi TV 8,5, Exxen, FIFA+ web sitesi ve uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLE

2026 FIFA DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası; Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

FIFA tarafından açıklanan kura çekimine göre, Dünya Kupası Elemeleri kura çekiminde 54 takım yer alacak. 12 eleme grubuna yerleştirilecek bu takımlardan 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı gruplarda mücadele edecek.

1. torbadan başlanılacak kura çekimi, 2 ve daha altta yer alan torbalara geçilerek devam edilecek. Takımlar, alfabetik olarak gruplara yerleştirilecek.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Dünya Kupası Elemeleri kura çekimine 2. torbadan katılacak olan Türkiye'nin 4'lü grupta yer alacağı açıklandı. UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off oynayacak olan Türkiye'nin rakipleri ise kura çekiminden sonra belli olacak.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya.

2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç.

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail.

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya.

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.

AVRUPA'DAN 16 TAKIM YER ALACAK

2026 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. Toplam 48 takımın yer alacağı organizasyona eleme gruplarını lider bitiren 12 takım direkt katılım hakkı kazanacak.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçları gruplara göre farklı tarihlerde oynanacak. 5 takımlı gruplar mart ayında oynarken, 4 takımlı gruplar ise eylülde turnuvaya başlayacak. Tüm gruplar 2025 yılının kasım ayında sona erecek.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği FIFA dünya kupası 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Azteca Stadı'nda başlayacak. Toplam 48 takımın mücadele edeceği turnuvada, 12 grup yer alacak.

2026 FIFA Dünya Kupası final maçı ise 19 Temmuz 2026 yılında ABD'nin 82 bin 500 kapasiteli MetLife Stadyumu'nda oynanacak.