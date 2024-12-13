İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Liverpool ile Fulhamkarşı karşıya gelecek. Arne Slot yönetiminde sezona etkili başlayan Liverpool, kendi sahasında hata yapmak istemiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİVERPOOL - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Fulham maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. karşılaşma beIN Sport 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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