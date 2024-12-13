İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Arsenal ile Everton karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında zirve ile olan puan farkını kapatmak isteyen Mikel Arteta'nın öğrencileri, Everton karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Everton maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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