UEFA'dan İsrailli futbolcuya soruşturma!
Son dakika spor haberi: Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv maçında rakibine mağlup olmuştu. Maçta İsrailli futbolcu yaptığı sevinçle gündeme gelmişti. UEFA, o oyuncuya soruşturma açıldığını açıkladı. İşt eayrıntılar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2024- 22:12 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024- 22:23
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldiği maçta İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky attığı golden sonra asker selamı vermişti.
Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, konuyla alakalı "UEFA, İsrailli futbolcunun Beşiktaş maçındaki gol sevinciyle alakalı müfettiş atandığını TFF'ye bildirdi" ifadelerini kullandı.