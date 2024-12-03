2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!

Son dakika spor haberi: ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda "torbalar" belli oldu. İşte detaylar...

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 'nda torbalar belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde 32 takımlı yeni formatıyla ilk kez gerçekleştirilecek organizasyonun kura çekimi, ABD'nin Miami şehrinde 5 Aralık Perşembe günü TSİ 21.00'de yapılacak.

Kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde:

1. torba: Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Flamengo, Palmeiras, Fluminense (Brezilya), River Plate (Arjantin)

2. torba: Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Inter, Juventus (İtalya), Porto, Benfica (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya)

3. torba: Al Hilal (Suudi Arabistan), Ulsan (Güney Kore), Al Ahly (Mısır), Wydad (Fas), Monterrey, Leon (Meksika), Boca Juniors (Arjantin), Botafogo (Brezilya)

4. torba: Urawa Red Diamonds (Japonya), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri), Esperance (Tunus), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika), Pachuca (Meksika), Seattle Sounders, Inter Miami (ABD), Auckland City (Yeni Zelanda)

TURNUVA FORMATI

Turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak.

Dörderli 8 gruba ayrılacak takımlar, tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.