Fransa Ligue 1'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Toulouse sahasında Auxerre'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Toulouse - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Toulouse - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 13. haftada Toulouse ile Auxerre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Toulouse - Auxerre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Auxerre maçı 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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