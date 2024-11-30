İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 13. haftasında Arsenal, deplasmanda West Ham United ile karşılaştı.
Mücadeleyi konuk ekip 5-2 kazandı.
Arsenal'in gollerini 10. dakikada Gabriel Magalhaes, 27. dakikada Leandro Trossard, 34. dakikada penaltıdan Martin Odegaard, 36. dakikada Kai Havertz ve 45+5. dakikada penaltıdan Bukayo Saka kaydetti.
West Ham'ın 2 golünü ise 38. dakikada Aaron Wan-Bissaka ve 40. dakikada Emerson Palmieri attı.
Bu sonuçla birlikte Arsenal, 25 puana yükselirken West Ham 15 puanda kaldı.