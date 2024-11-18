TRANSFER HABERİ | Böyle teklif görülmedi, Orkun Kökçü tarihe geçecek! 80 milyon Euro...

Son dakika transfer haberi: Bu sezon Benfica ile hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı performans gösteren Orkun Kökçü Avrupa devlerinin radarına girdi. Başta Liverpool olmak üzere birçok takım milli yıldıza talip olurken tarihi bir rakam ödenmek için harekete geçti. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2024- 11:48 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024- 12:05