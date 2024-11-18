UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında yarın A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Karadağ'ın teknik direktörü Robert Prosinecki, grupta iddiaları kalmamasına rağmen yarın tüm güçleriyle sahada olacaklarını söyledi.

Aynı zaman Prosinecki açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Türkiye'nin Galler maçını seyrettim. Galler şansıyla mağlubiyetten kurtuldu. Türkiye'nin 27 şutu vardı, hatta penaltı da kaçırdılar. Türkiye'yi Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında görüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da çok iyi maçlar çıkardılar. UEFA Konferans Ligi'nde de çok iyilerdi. Türkiye iyi bir yolda.

Türkiye'de Avrupa'nın en büyük takımlarından oyuncular var. Türkiye ilgi çok güçlü, orada çalıştım, o ligi biliyorum, herkes herkesi yenebilir.

Türkiye'de çok iyi oyuncular var, dünyanın en iyi takımlarından oyunculara sahipler. Hakan Çalhanoğlu İtalya'da uzun yıllardır oynuyor ve Türk Milli Takımı'nın bana göre motoru. Tüm oyuncularında kalite var ve hepsi üst düzey oyuncular.