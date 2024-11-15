Portekiz 5-1 Polonya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ronaldo durmak bilmiyor! Yine şov yaptı

Portekiz 5-1 Polonya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ronaldo durmak bilmiyor! Yine şov yaptı

Son dakika spor haberi: UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi Grup 1'de Portekiz, konuk ettiği Polonya'yı 5-1 mağlup etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2024- 00:46