Danimarka 1-2 İspanya (MAÇ SONUCU-ÖZET) İspanya deplasmanda kazandı!

Son dakika spor haberi: UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 4. Grup'ta İspanya, deplasmanda Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2024- 00:49