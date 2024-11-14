San Marino - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. San Marino sahasında Cebelitarık'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, San Marino - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. San Marino ile Cebelitarık karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, San Marino - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAN MARİNO - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

San Marino - Cebelitarık maçı 15 Kasım Cuma günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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