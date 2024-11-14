Lüksemburg - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lüksemburg sahasında Bulgaristan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lüksemburg - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lüksemburg ile Bulgaristan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lüksemburg - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LÜKSEMBURG - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lüksemburg - Bulgaristan maçı 15 Kasım Cuma günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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