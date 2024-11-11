Sporting Lizbon'da teknik direktörlük görevine Joao Pereira getirildi!
Sporting Lizbon, Ruben Amorim'in İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a gitmesinin ardından teknik direktörlük görevine Joao Pereira'yı getirdi. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2024- 13:35
Sporting, Ruben Amorim'den boşalan teknik direktörlük görevine bir dönem Trabzonspor'da forma giyen ve şu an kulübün alt yapısında görev yapan Joao Pereira'nın getirildiğini açıkladı.
Manchester United, Ruben Amorim için Sporting'e 11 milyon euro tazminat ödemişti.
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