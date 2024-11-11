Sporting, Ruben Amorim'den boşalan teknik direktörlük görevine bir dönem Trabzonspor'da forma giyen ve şu an kulübün alt yapısında görev yapan Joao Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Manchester United, Ruben Amorim için Sporting'e 11 milyon euro tazminat ödemişti.