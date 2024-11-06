Süper Lig'de 12'nci haftanın hakemleri belli oldu! Oğuzhan Çakır, Atilla Karaoğlan ve Arda Kardeşler'e görev verilmedi
Trendyol Süper Lig'de 12'nci haftada oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler açıklandı. Son oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde görev alan orta hakem Oğuzhan Çakır ve VAR'da görev yapan Atilla Karaoğlan'a görev verilmezken, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev yapan ve siyah-beyazlı kulübün hedef tahtasına oturttuğu Arda Kardeşler de görev alamadı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2024- 16:15 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024- 16:49
Trendyol Süper Lig'de 12'nci haftada oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler açıklandı.
İşte 4 büyük takımın maçlarında ve diğer mücadelelerde düdük çalacak hakemler;
Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler
Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam
Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman
Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük