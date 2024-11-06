Süper Lig'de 12'nci haftanın hakemleri belli oldu! Oğuzhan Çakır, Atilla Karaoğlan ve Arda Kardeşler'e görev verilmedi

Süper Lig'de 12'nci haftanın hakemleri belli oldu! Oğuzhan Çakır, Atilla Karaoğlan ve Arda Kardeşler'e görev verilmedi

Trendyol Süper Lig'de 12'nci haftada oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler açıklandı. Son oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde görev alan orta hakem Oğuzhan Çakır ve VAR'da görev yapan Atilla Karaoğlan'a görev verilmezken, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev yapan ve siyah-beyazlı kulübün hedef tahtasına oturttuğu Arda Kardeşler de görev alamadı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2024- 16:15 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024- 16:49